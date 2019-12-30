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    أعلام سامسونغ في كوريا الجنوبية

    رسميا.. سامسونغ تعلن عن أجهزتها الجديدة التي ستكتسح أسواق 2020

    © AFP 2019 / John Macdougall
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    في نهاية كل عام تقوم شركة سامسونغ باستعراض أحدث مشاريعها للعام الجديد. وكشف الموقع الرسمي للشركة، مؤخرا، عن مفاجآت الشركة لعام 2020.

    وذكر الموقع العديد من المشاريع، جاء أبرزها مشروع الكتابة دون استخدام يدين، وجهاز يساعد على إيقاف تساقط الشعر وعلاج الصلع. وسيتم الإعلان الرسمي عن الأجهزة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2020" المقرر انعقاده في الفترة من 7 إلى 10 يناير / كانون الثاني المقبل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

    وستستعرض سامسونغ 5 ابتكارات جديدة، وفقا لما ذكر الموقع، من ضمنها، برنامج "SelfieType" الذي يتيح الكتابة على الهاتف دون الحاجة لحمله، ويعتمد على كاميرا "سيلفي" للجهاز وبرنامج ذكاء اصطناعي لترجمة حركات الأصابع ومن ثم إدخالها إلى لوحة المفاتيح، دون لمس الهاتف عندما يكون المستخدم مشغولاً.

    ​والابتكار الثاني يتمثل في جهاز "Becon"، وهو عبارة عن جهاز محمول منزلي مصاحب بتطبيق ذكي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضاً، لفحص فروة الرأس والبحث عن الجلد الميت والأماكن المحتمل زيادة الشعر فيها، وتقديم الحل الأفضل لعلاج تساقط الشعر والصلع.

    وتشمل مشاريع سامسونغ لهذا العام أداة "Hyler"، وهي أداة تمييز ذكية تحول الطباعة إلى نص رقمي قابل للبحث، و"SunnySide" وهي أداة على شكل نافذة داخلية صناعية تهدف إلى محاكاة الضوء الخارجي الحقيقي، لمساعدتك على إنتاج فيتامين (د) دون التأثيرات الضارة التي قد تواجهها من أشعة الشمس الطبيعية، وكذلك جهاز "Ultra V"، وهو عبارة عن جهاز استشعار مزود بخدمة لتتبع الأشعة فوق البنفسجية لمساعدة المستخدم على التعامل مع الأمراض الجلدية بشكل صحي وآمن.

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    الكلمات الدلالية:
    سامسونغ
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