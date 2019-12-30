فتاة تنجو من رصاصة طائشة اخترقت دفترها في السعودية

نجت فتاة سعودية من رصاصة طائشة اخترقت جدار غرفة في منزلها أثناء مراجعتها لدروسها، في مركز القوز في محافظة القنفذة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة.

ووفقا لصيحفة "سبق" السعودية، فإن والد الفتاة أكد أن رصاصة حية اخترقت جدار غرفة في منزله، أين كانت إحدى بناته تحضر فيها، للامتحانات.

وأضاف والد الفتاة، أن ابنته التي تدرس في الصف الرابع غادرت الغرفة لأخذ قسط من الراحة، لكنها فوجئت عند عودتها برصاصة اخترقت أحد الدفاتر التي كانت تراجعها استعدادا لامتحان".

وعبّر صاحب المنزل، عن استيائه من هذا العبث والتصرف المزعج وغير المسؤول بعد العثور على الرصاصة في إحدى غرف منزله.

وأضاف: "قمنا مباشرةً بإبلاغ الجهات المختصة، وتحديداً مخفر شرطة القوز التي مازالت تعمل لإكمال الإجراءات والتحقيقات حول هذه الواقعة، حتى اللحظة ما زال الفاعل مجهولاً والمصدر غير معروف".

وتشهد بعض المناطق بالسعودية إطلاقا للعيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات على الرغم من وجود تعليمات حكومية بالتصدي بحزم لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.