دولار واحد... يتسبب بارتكاب جريمة قتل مروعة... فيديو

وحسب موقع "نيوز ويك" الأمريكي فقد تعرض المدعو خوان فريسنادا، للضرب واللكم والركل بعد أن سرق منه مجهولون دولاراً أمريكياً واحداً.
ونشرت الشرطة في نيويورك صورا ومقاطع فيديو لكاميرات المراقبة الموضوعة في الشارع بهدف تحديد المشتبه بهم في الاعتداء على خوان فريسنادا.
وتوفي خوان فريسنادا بعد ظهر يوم الجمعة بمستشفى برونكس حيث تم نقله وهو في حالة خطرة بسبب الاعتداء.
وظهر في فيديو المراقبة التي نشرتها الشرطة رجلا يمسك قميص رجل آخر ويطرحه أرضا ثم يركله، وسرعان ما ينضم شابان آخران إلى المهاجم ويعتديان بدورهما على الضحية حيث يمسك أحدهما سلة المهملات ويضرب بها الضحية.
وكتبت الشرطة في تقريرها أن المجرمين اقترفوا جريمتهم من أجل دولار واحد فقط.
🚨WANTED🚨for HOMICIDE December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 29, 2019
💰Reward up to $2500👀Seen them? Know who they are?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @News12BX @PIX11News @fox5ny @ABC7NY @CBSNewYork pic.twitter.com/1O6QuKff3G
ورصدت الكاميرات شابا آخر يبلغ من العمر 29 عاما تعرض إلى اعتداء مشابه في برونكس عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، على يد لصوص طلبوا أموالاً منه واعتدوا عليه لأنه رفض تسليمهم المال.
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