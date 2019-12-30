إليسا في تجربة عمل جديدة بعيدا عن الفن (فيديو)

قامت الفنانة اللبنانية، إليسا، بخوض تجربة جديدة ومختلفة وذلك في الجانب الإعلامي حين تولت رئاسة تحرير جريدة "النهار" اللبنانية ليوم واحد.

"غردت" الفنانة اللبنانية على صفحتها الخاصة في "تويتر" معلنة عن تجربة فريدة مع "النهار"، وجاء فيها "تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريباً مع النهار، والأمانة وصلت".

تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريباً مع #النهار، والأمانة وصلت pic.twitter.com/NZCMSGZzIO — Elissa (@elissakh) December 29, 2019

ويهدف العدد الذي ستشرف إليسا على إصداره، إلى نشر عدد من القصص الإنسانية الحقيقية التي تحمل في جوانبها الأمل للقراء، وهو ما أعلنت عنه إليسا من قبل.

هذا وأعلنت إليسا في وقت سابق عن تفاصيل ألبومها الجديد، المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، الذي يضم 4 أغنيات لبنانية والباقي أغاني مصرية، بحسب ما نشره موقع "فن الفن".