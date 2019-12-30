إليسا في تجربة عمل جديدة بعيدا عن الفن (فيديو)

"غردت" الفنانة اللبنانية على صفحتها الخاصة في "تويتر" معلنة عن تجربة فريدة مع "النهار"، وجاء فيها "تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريباً مع النهار، والأمانة وصلت".
تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريباً مع #النهار، والأمانة وصلت pic.twitter.com/NZCMSGZzIO— Elissa (@elissakh) December 29, 2019
ويهدف العدد الذي ستشرف إليسا على إصداره، إلى نشر عدد من القصص الإنسانية الحقيقية التي تحمل في جوانبها الأمل للقراء، وهو ما أعلنت عنه إليسا من قبل.
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كل واحد عندو قصة وناطرين نقرا عنا بعدد خاص من النهار، ابعتو قصصكن لنتشاركا سوا ونكون كلنا عم نشارك بعالهدد ونعيد الأمل من خلال تجارب بعض @annaharnews
هذا وأعلنت إليسا في وقت سابق عن تفاصيل ألبومها الجديد، المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، الذي يضم 4 أغنيات لبنانية والباقي أغاني مصرية، بحسب ما نشره موقع "فن الفن".
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