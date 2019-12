متنكرة في صورة "الجوكر"... ميس حمدان تتحدث عن اعتزال الفن

View this post on Instagram

معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا و عبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم و عدم التقدير و ان الحياه جايه عليك و ان الواسطة مهمه عشان توصل و ان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد !؟ و الحيره في اتخاذ القرارات في طب و بعدين و الحياه رايحه بيه لفين و ايه الصح و ايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن و اشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أنى بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه ؟! وهكذا ....الفرق بينا و بين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر و يفكر و يطور و يحاسب و يحاول و يخطط و يقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه و مش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم ..في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي و حكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار و حاولت تدمر طموحي و أحلامي اللي لسه محققتش منها كتير و حعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم #انا_الجوكر 👏 Videographer @mohamadamr_shoots Makeup : @hebafawzymakeupartist Stylist : @toma.studio_ Photography @abdallaphotography