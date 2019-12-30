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17:59 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الفنانة ميس حمدان

    متنكرة في صورة "الجوكر"... ميس حمدان تتحدث عن اعتزال الفن

    © AFP 2019 / AMMAR ABD RABBO
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    تطرقت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، إلى فكرة اعتزالها الفن، وذلك في مقطع مصور لها، تظهر فيه وهي متنكرة في صورة شخصية "الجوكر"، الذي هو من أهم أفلام 2019.

    وتقلد ميس حمدان في المقطع المصور، الذي شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، شخصية "الجوكر"، وهي تضحك وتبكي، وترقص على السلالم، كما يفعل في الفيلم الذي من بطولة واكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس، وعلقت معه عن العلاقة بين تفكيرها في اعتزال الفن، لعدم تحقيقها ما كانت تحلم به، وبين موقف "الجوكر" من فشله في تحقيق طموحاته.

    وكتبت: "معظمنا شاهد فيلم "الجوكر"، وهناك من أحبه وهناك من كرهه، لكن لم يختلف أحد أن الفيلم لمسنا وعبر عن مشاعرنا في فترة من فترات حياتنا، من الممكن أن نطلق عليها "فترة البؤس والظلم وعدم التقدير"، وأن الحياة تتجنى عليك، وأن الوساطة مهمة لكي تصل، وتتسائل لماذا يفعل الله معي هذا تحديدا دونا عن غيري من الناس، وما هو الدرس المستفاد؟! والحيرة في اتخاذ القرارات في "ثم ماذا بعد ذلك، وما مصيري في هذه الحياة، وما هو الخطأ وما هو الصواب".

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    معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا و عبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم و عدم التقدير و ان الحياه جايه عليك و ان الواسطة مهمه عشان توصل و ان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد !؟ و الحيره في اتخاذ القرارات في طب و بعدين و الحياه رايحه بيه لفين و ايه الصح و ايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن و اشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أنى بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه ؟! وهكذا ....الفرق بينا و بين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر و يفكر و يطور و يحاسب و يحاول و يخطط و يقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه و مش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم ..في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي و حكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار و حاولت تدمر طموحي و أحلامي اللي لسه محققتش منها كتير و حعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم #انا_الجوكر 👏 Videographer @mohamadamr_shoots Makeup : @hebafawzymakeupartist Stylist : @toma.studio_ Photography @abdallaphotography

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    وأردفت أن السؤال الي راودها هو أن تترك مجال الفن، وتمارس مهنة أخرى، لأنها لا تشعر أنها تحقق الحلم الوردي الذي كان يراودها"، ولكنها أوضحت بعدها أن "الفارق بيننا وبين بطل فيلم "الجوكر" هو أن الأخير كان يعاني من مرض مزمن، منعه من التعبير والتفكير والتطوير والتدبير والتخطيط وتقييم نفسه، بينما يتمتع معظمنا بالعقل، الذي يجعلنا ندرك أن الحياة صعبة وليست وردية، وأنه يجب أن تفشل كثيرا حتى تنجح في النهاية، وذلك في حالة لو قررت أن تسلك هذا المشوار بمفردك من دون دعم أو وسائط".

    واختتمت ميس حمدان رسالتها إلى جمهورها: "في نهاية العام الجديد، أحب أقول إن أنا "جوكر" نفسي، وسأكون "جوكر" رابح حتى لو بعد حين، حتى لو كل الظروف سارت عكس التيار، وحاولت أن تدمر طموحي وأحلامي، التي مازال لم يتحقق منها الكتير، وسأفعل ما هو مطلوب مني بالطريقة اللي ترضيني، سواء في الفن أو خارجه، وربنا كريم".

    يشار إلى أن آخر أعمال ميس حمدان الفنية، مسلسل "شيء من الماضي"، من بطولة هيفاء حسين وياسر المصري، كما أنها قدمت في العام الماضي 2018، أول أعمالها الأردنية، وهو المسلسل التلفزيوني "نوف".

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