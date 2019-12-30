سر وجود سمية الخشاب في سوريا

تستعد النجمة سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة، على أن تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ووفقا لما نشره موقع "في الفن"، أغنية سمية الخشاب ستكون باسم "عربية أنا" من إخراج اللبنانية راندا قديح.

واختارت سمية والمخرجة راندا قديح، العاصمة السورية دمشق لتصوير الأغنية.

تتواجد الفنانة المصرية سمية الخشاب في دمشق لتصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة المنفردة بعنوان "عربية أنا" من إخراج رندلي قديح.



وتعدّ الزيارة الثانية لسمية الى دمشق خلال سنوات الحرب بعدما شاركت في مهرجان سينما الشباب لعام 2019 وحصلت على التكريم. pic.twitter.com/WLqXt5jHzU — damas Media (@damas_Media) December 29, 2019

يذكر أن سمية الخشاب تستعد للوقوف من جديد للوقوف على خشبة المسرح، حيث تشارك الفنان أحمد آدم في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب".

ومن المقرر عرض المسرحية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالمملكة العربية السعودية.