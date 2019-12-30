إثر تناوله لحم الخنزير... عدوى قاتلة تودي بحياة ممثل شهير

لقي الممثل، نجم التلفزيون المكسيكي، سيباستيان فيرات حتفه، عقب صراع طويل مع عدوى أصيب بها من تناول لحم خنزير ملوث.

وتوفي فيرات عن عمر ناهز 41 عاما، بسبب مرض "الكيسات المذنبة" الخطير وهو عدوى طفيلية تهاجم الدماغ والعضلات والأنسجة الأخرى.

ووفقا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، دخل فيرات في غيبوبة استمرت لعدة أشهر، قبل أن تودي العدوى بحياته.

مرض "الكيسات المذنبة" يندرج في قائمة منظمة الصحة العالمية تحت ما يسمى "الأمراض المهملة"، وهي مجموعة من الأمراض التي تسود غالبا في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية.