فنان يمني يثير غضب الجماهير في السعودية... وتركي آل الشيخ يتدخل

تسببت دعوة الفنان اليمني صلاح الأخفش للمشاركة في "موسم الرياض"، في موجة من الغضب بين السعوديين.

وأعرب العديدون عن رفضهم استضافة الأخفش وإحيائه لحفل غنائي في مدينة جدة يناير/ كانون الثاني المقبل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من أغان سابقة للأخفش، يرون أنه خلالها أظهر تعاطفه مع "الحوثيين" بمهاجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

اليمني المتعاطف مع الحوثيين صلاح الأخفش صاحب الأغنية المسيئة للملك سلمان (قولوا لسلمان أخو شارون بايندم) تم دعوته لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجده



كيف كذا أصبح كل من يسيئ لنا تتم دعوته وتكريمه 😒

اتمنى منع هذا الارهابي احتراماً لشهدائنا

وجنودنا البواسل @Turki_alalshikh pic.twitter.com/l9hFdllzMy — عبدالرحمن🇸🇦MBS🇸🇦 (@MBS2030SBA) December 30, 2019

وتوجه مغردون بسؤال لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ: "كيف أصبح كل من يسيء لنا تتم دعوته وتكريمه؟"، فرد آل الشيخ قائلا: "هذا غير مقبول تماما، وسنحقق في الأمر ونتخذ اللازم حالا".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية مهرجان "أنغامي" في حي الوزيرية بجدة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 29 يناير/ كانون الثاني.

شي غير مقبول تماماً وسنحقق في موضوع ونتخذ الازم حالاً! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 30, 2019

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها عروض حية فلكلورية وتراثية، إضافة إلى توفير منطقة للمطاعم والمأكولات والمقاهي، واللقاءات العائلية.