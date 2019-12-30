فنان يمني يثير غضب الجماهير في السعودية... وتركي آل الشيخ يتدخل

وأعرب العديدون عن رفضهم استضافة الأخفش وإحيائه لحفل غنائي في مدينة جدة يناير/ كانون الثاني المقبل.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من أغان سابقة للأخفش، يرون أنه خلالها أظهر تعاطفه مع "الحوثيين" بمهاجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
اليمني المتعاطف مع الحوثيين صلاح الأخفش صاحب الأغنية المسيئة للملك سلمان (قولوا لسلمان أخو شارون بايندم) تم دعوته لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجده— عبدالرحمن🇸🇦MBS🇸🇦 (@MBS2030SBA) December 30, 2019
كيف كذا أصبح كل من يسيئ لنا تتم دعوته وتكريمه 😒
اتمنى منع هذا الارهابي احتراماً لشهدائنا
وجنودنا البواسل @Turki_alalshikh pic.twitter.com/l9hFdllzMy
وتوجه مغردون بسؤال لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ: "كيف أصبح كل من يسيء لنا تتم دعوته وتكريمه؟"، فرد آل الشيخ قائلا: "هذا غير مقبول تماما، وسنحقق في الأمر ونتخذ اللازم حالا".
وتنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية مهرجان "أنغامي" في حي الوزيرية بجدة في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 29 يناير/ كانون الثاني.
شي غير مقبول تماماً وسنحقق في موضوع ونتخذ الازم حالاً!— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 30, 2019
ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها عروض حية فلكلورية وتراثية، إضافة إلى توفير منطقة للمطاعم والمأكولات والمقاهي، واللقاءات العائلية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)