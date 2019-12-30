تأجيل محاكمة المطربة المصرية بوسي

قررت محكمة التهرب الضريبي، تأجيل محاكمة المطربة بوسي في قضية التهرب من سداد الضرائب.

الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" متهمة بالتهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب.

وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 27 يناير/ كانون الثاني المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.

تأجيل محاكمة المطربة بوسي في قضية التهرب الضريبي

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وقضت المحكمة في السابع من مايو/ أيار 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة لها تهمة التهرب الضريبي.