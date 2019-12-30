تأجيل محاكمة المطربة المصرية بوسي

الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" متهمة بالتهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب.
وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 27 يناير/ كانون الثاني المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.
تأجيل محاكمة المطربة بوسي في قضية التهرب الضريبي— FilFan.com (@FilFan) December 30, 2019
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وقضت المحكمة في السابع من مايو/ أيار 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة لها تهمة التهرب الضريبي.
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