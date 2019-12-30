عرضت نفسها لعمل جراحي كي تشفى من السرطان وتعيش... فاحترقت أثناء العملية وماتت... صورة

توفيت امرأة في رومانيا بعد تعرضها لحروق خطيرة أثناء خضوعها لعملية جراحية في مشفى فلورياسكا في بوخارست بفعل استخدام خاطئ لمشرط كهربائي مع سائل مطهر محضر من مواد كحولية، أثناء إجراء عمل جراحي لاستئصال ورم خبيث.

وبحسب وزارة الصحة في رومانيا فقد حمّل وزير الصحة هوراتيو مولدوفان مسؤولية هذه الحادثة إلى الأطباء الجراحين القائمين على العملية لعدم تقيدهم بقوانين الصحة العامة التي تمنع التطهير بمطهر كحولي أثناء استخدام المشرط الكهربائي.

وتسبب الاحتكاك بين المادة المشتعلة والمشرط الكهربائي بحالة احتراق واشتعلت المريضة كالشعلة، حسب وصف النائب إيمانويل أونغورانو عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً "أقدم خالص التعازي لعائلة الماضي في بعيدا وأقول لهم علنا إنني سوف أقاتل لكي أعرف حقيقة المذنبين وأعاقبهم".

Romanian woman dies after being set on fire during surgery



"Surgeons had used an electric scalpel and flammable disinfectant in close proximity..."

https://t.co/a7FkGgU362 pic.twitter.com/S3BVuemXX5 — The Operating Room Global (@the_op_room) December 30, 2019

وأخمدت ممرضة الحريق بالاستعانة بدلو مياه رمته على المريضة، حسب ما روى شهود، وأصيبت المريضة بحروق طاولت 40 % من جسمها.