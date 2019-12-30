شاهد فيل يثور ويدهس مدربه حتى الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس فيل ضخم لحارسه حتى الموت في إحدى حدائق الحيوانات في مدينة تشانغشا الصينية.

وكان الفيل يستعد لبدء عرض، قبل أن يهاجم مدربه ويدهسه ويركله.

وحاول خمسة مدربين آخرين تهدئة الفيل دون جدوى، ليتم اصطحاب المدرب إلى المستشفى التي فارق فيها الحياة.