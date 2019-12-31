انتقاما منها... رجل يبث فيديو غير أخلاقي لعروسه خلال حفل الزفاف

قرر رجل الانتقام من عروسه عقب خيانتها له، بعرضه مقطع فيديو، يوثق خيانتها، خلال حفل الزفاف.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض الرجل مقطع فيديو، مدته خمس دقائق، على شاشة كبيرة داخل القاعة التي شهدت حفل الزفاف في الصين.

وعقب عرض الفيديو، وقف الرجل أمام عروسه قائلا لها: "هل ظننت إنني لم أكن أعرف"، قبل أن يدفعها لتقوم هي بإلقاء باقة الورد في وجهه.