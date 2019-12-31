رفض إبرة الموت... خليجي ينقذ حياة كلب كسر ظهره...فيديو

أنقذ ناشط سعودي متخصص في شؤون الحيوان كلبا قد تعرض لشلل ناتج عن كسر في عموده الفقري، بعد أن نصح الطبيب البيطري بإعطائه إبرة الموت.

ونشر الناشط في شؤون الحيوان، القصة في تغريدة له على "تويتر" تظهر لحظة مشاهدة الكلب وقد تعرض للضرب بالحجارة من أحد السكان، ليقوم هو بإمساكه ومعالجته.

وعرض الشاب الكلب على طبيب بيطري، فنصحه بإعطائه إبرة الموت، لصعوبة واستحالة معالجته، لكنه رفض هذا الحل وأخذه لمنزله، وقام برعايته وتغذيته.

تحديث: حول حالة هذا الكلب المشلول الذي كان جالسا عند برادة المياه يشرب من الأرض يروي عطشه جراء حرارة الجو المرتفعة شاهدت أحدهم يضربه بحجر

بعد محاولات مستميته أمسكت به وتبين بالأشعة إصابته بكسر بالعمود الفقري حيث نصح الطبيب بإبرة القتل

جلست بنفسي اعالج به لأشهر والحمد لله رجع يمشي pic.twitter.com/98QSn5ZB8r — Zaher Sammak (@Zaher_sammak) December 25, 2019

ونحج، أخيرا، وبعد أشهر من المتابعة بإنقاذ الكلب، وإعادة قدرة الحركة الطبيعية إليه، وشارك مراحل قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقي الفيديو الكثير من الاستحسان.

ويظهر الكلب وقد أصبح قادرا على الحركة والركض، وعلق الناشط على الفيديو قائلا "بعد محاولات مستميته أمسكت به وتبين بالأشعة إصابته بكسر بالعمود الفقري، حيث نصح الطبيب بإبرة القتل، ولكني جلست بنفسي أعالجه لأشهر، والحمد لله رجع يمشي".