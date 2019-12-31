أوكلاند أول مدينة تدخل عام 2020... مشاهد من استقبال العام الجديد حول العالم... فيديو

تشهد أغلب دول العالم احتفالات كبيرة بمناسبة قدوم العام الجديد 2020، وتتعدد مظاهر الاحتفال بين كل دولة وأخرى، لكنها تشترك بمشهد الألعاب النارية التي تضيء سماء المدن الكبرى.

احتفلت أوكلاند (تقع شمال بوزيلندا) كأول مدينة في العالم تدخل عام 2020 بمزيج من الألعاب النارية الرائعة والأضواء بالإضافة إلى العروض، وتابع الحدث الآلاف من المواطنين.

واحتفلت العاصمة الأسترالية سيدني بعرض رائع، أضاء سماء العاصمة باللون الأحر، على الرغم من الدعوات الكثيرة لإلغائة نتيجة الحرائق التي تجتاح البلاد، والتي لونت سماء الجانب الآخر من المدينة باللون الأحمر أيضا.

وتدخل الفلبين بعد أقل من ساعة العام الجديد، لتكون هي الثالثة التي تحتفل بهذه المناسبة.

ويعتبر يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من نهاية كل عام، آخر يوم في السنة الميلادية، ليدخل رأس السنة في اليوم التالي، وتحتفل أغلب دول العالم بالعام الجديد، سواء بالرقص أو بمشاهدة الألعاب النارية.