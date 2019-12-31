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19:53 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    تطبيق خرائط غوغل

    رغم نفي "غوغل"... بدرية طلبة تطلق خدمة الخرائط بصوتها... فيديو

    © AP Photo / Patrick Sison
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    أكدت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، أنها بصدد تدشين تطبيق جديد خاص بها يتعلق بخدمة الخرائط، بعيدا عن تطبيقات عملاق التكنولوجيا "غوغل".

    وأضافت طلبة، في مقطع فيديو لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ"GPS" والذي سيتضمن أبرز "الأفيهات" الخاصة بها، وذلك بناء على طلب جماهيرها.

    ومن جانبها صرحت رانيا يحيى، المطورة المسؤولة عن تطبيق طلبة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، قائلة "هنعمل اتفاق مع غوغل، لسة ماشيين في خطواته، للحصول على حق انتفاع للخرائط بتاعتهم، لاستخدامها في تطبيق مختلف تماما، وهندفع ثمنه".

    غوغل خرائط
    © AP Photo / Karly Domb Sadof
    "غوغل" تكشف حقيقة استعانتها بصوت فنانة كوميدية مصرية لتطبيق الخرائط
    وأضافت: "إحنا بنعمل أبليكيشن منفصل تماما، (يو آب) تحتوي فكرته على GPS بصوت بدرية طلبة، والخرائط بتاعته هنلجأ فيها لغوغل.. وغوغل هي اللي تقدر تدي حق انتفاع بناء على اتفاق معين، بشأن الخرائط والاتجاهات، وإحنا بنحاول برضو نعمل معاهم اتفاق للخرائط والاتجاهات فقط اللي هنسقط عليها صوت بدرية طلبة".

    وتابعت: "بنعمل تطبيق جديد هيحمل اسم جديد خالص، هتكون حقوقه لينا إحنا فقط، وهنستعين فيه بخرائط غوغل، وده عرف سائد جدا، الناس لما بتيجي تعمل حاجة جديدة وفيها خرائط بيلجأوا لغوغل عشان ياخدوا منهم حقوق انتفاع للخرائط والاتجاهات لأنها ملك غوغل".

    وأوضحت "ده أبليكيشن منفصل تماما، وداخلين الأسبوع الجاي عشان نعمل أول تسجيل بصوت بدرية طلبة، والتطبيق هيكون متوفر على google play وIOS.. وفكرته وجود GPS بصوت بدرية طلبة، وده هيكون أبليكيشن بيتم تحميله بشكل منفصل".

    وكانت الممثلة بدرية طلبة، أكدت في تصريحات تلفزيونية، أن ​العمل يجري على إعداد إصدار من تطبيق التتبع "GPS"، الخاص بغوغل، باستخدام صوتها بدلا من الصوت التقليدي المعروف في التطبيق.

    وأكدت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الاثنين، أنها لا تنوي تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط غوغل "GPS".

    وأضافت حول حقيقة إطلاقه نسخة جديدة من تطبيق خرائط جوجل بصوت الفنانة بدرية طلبة: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط "غوغل".

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    الكلمات الدلالية:
    خرائط جوجل, أخبار, غوغل
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