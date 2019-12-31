توجيه اتهام لرجل حاول إتلاف لوحة بيكاسو في لندن

وجهت الشرطة البريطانية اتهاما جنائيا لرجل حاول إتلاف لوحة، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنها للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، في أحد معارض لندن في مطلع الأسبوع الجاري.

وتعرضت لوحة (تمثال نصفي لامرأة) في معرض (تيت مودرن) للتمزيق يوم السبت، وذكرت (بي.بي.سي) أن قيمة اللوحة التي تعود لعام 1944 تبلغ نحو 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار)، حسب "رويترز".

وأضافت أن بيكاسو رسم هذا العمل، الذي يصور حبيبته دورا مار، في باريس في مايو/ أيار عام 1944.

وأكد المعرض وقوع حادث لكنه أحجم عن تحديد اللوحة التي تعرضت للاعتداء.

وقال في بيان "وقع حادث في تيت مودرن يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول حين حاول أحد الأشخاص إتلاف لوحة... جرى إلقاء القبض عليه بسرعة وتوجيه الاتهام له. الشرطة تجري تحقيقا. العمل الفني بحوزة فريق الترميم من أجل التقييم على يد خبراء".

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان اليوم الثلاثاء أن مسؤولي التحقيق في حادث جنائي وقع في تيت مودرن يوم 28 ديسمبر وجهوا اتهاما لرجل.

ومثل شاكيل ماسي (20 عاما) أمام محكمة أمس الاثنين وأمرت باستمرار احتجازه حتى جلسة في محكمة (إنر لندن كراون) يوم 30 يناير/ كانون الثاني.