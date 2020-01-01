"سهران" مفاجئة عمرو دياب لجمهوره في رأس السنة.. فيديو

وكشف عمرو دياب في الحفل لأول مرة عن أغنيته الجديدة المنتظر طرحها قريبا "سهران". بحسب موقع "في الفن".

وغني عمرو دياب مقطع كبير من "سهران" للحضور في الحفل.

انا روحت مكان مع ناس حلوة ، ضحكت ضحكة عملت قلبان كلنا قومنا قولنا مين الحلوة ؟ ❤



علي حلاوتها علي بصتها جات حليتلي اليوم ولا يمكن اقوم انا حبيتها ، اه من لون الفستان والكحل المرسوم ع العين ياارض اتهدي ماعليكي قدي ❤ #AmrDiab #عمرو_دياب#سهران pic.twitter.com/exNjigilYY — wael tantawy1 (@waeltantawy13) January 1, 2020

وتقول كلمات الأغنية: "أنا قاعد سهران، سهران في مكان مع ناس حلوة، دخلت واحدة عملت قلبان، كلنا قومنا قولنا مين الحلوة، من لون الفستان والكحل المرسوم على العين، أنا مش خجلان هي جايبة جمالها منين، ضحكت ضحكة عملت قلبان كلنا قومنا قولنا مين الحلوة، على حلاوتها علي بصتها جات حليتلي اليوم ولا يمكن أقوم أنا حبيتها، آه من لون الفستان والكحل المرسوم على العين يا أرض اتهدي ماعليكي قدي".

يذكر أن عمرو دياب طرح 7 أغنيات حتى الآن من ألبوم "أنا غير"، وهي الخطة التي يتبعها لطرح الألبوم على فترات متباعدة، هي "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها" و"أول يوم في البعد".