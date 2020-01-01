مضبوطات تتجاوز قيمتها مليون دولار... سقوط مروجي مخدرات في مصر

نجحت إدارة مكافحة المخدرات في مصر، من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية، بحوزتهما أكثر من 6 كيلوغرام لمخدر "الآيس" بالجيزة.

ووفقا لما نقلته بوابة "أخبار اليوم"، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين من العناصر الإجرامية وهما شقيقين، بجلب كمية كبيرة من مخدر "الآيس" بقصد ترويجه.

واتخذ الشقيقان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة سكنا لهما ومسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهمان حال تواجدهما أسفل العقار سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 18 مليون جنيه.