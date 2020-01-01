الأرصاد المصرية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية من عدم استقرار حالة الطقس، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الخميس 2 يناير/ كانون الثاني، حتى السبت 4 يناير.

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الخبراء توقعوا تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وأنها ستكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الصحيفة المصرية : "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة"، مشيرة إلى أن ذلك يكون مصحوبا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية.

وقالت الصحيفة إن خبراء الأرصاد حذروا من أن الطقس سيكون بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس.

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتودي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وعلى القاهرة الكبرى، كما أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط متزايد للرياح.

ويقول خبراء الطقس إن ذلك يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، وأن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، بينما تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة، في القاهرة والوجه البحري والعظمى (14 _15) والصغرى (9_8)، وعلى السواحل الشمالية تكون العظمى (14 _15) والصغرى (9_10).

وتتراوح درجات الحرارة في شمال الصعيد بين (14_15) والصغرى (5_6)، وفي جنوب الصعيد (16_18) والصغرى (8_7)، بينما تكون في جنوب سيناء (17_ 19) والصغرى (12 _14).