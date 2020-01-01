رايحين نسهر.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة.. فيديو

طرح الفنان المصري محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه "رايحين نسهر".

الأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة "روتانا".

وتخطت أغنية "رايحين نسهر" لمحمد رمضان الـ 400 ألف مشاهدة في أقل من ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير YouTube.

يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 10 يناير الجاري، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد.

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، ومجموعة من النجوم.