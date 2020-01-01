دراسة: تكشف فائدة تناول تفاحتين يوميا

توصل خبراء لفائدة تناول تفاحتين يوميا، مشيرين إلى أنها تقلل من خطر التعرض لأزمات أو سكتات دماغية قاتلة، نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين.

تفاحتان كبيرتان تحتويان على ربع الألياف الموصي بها للفرد الواحد، ما قد يقلل من إنتاج الكوليسترول الضار، وفقا لما تم نشره في موقع "إنسايدر".

واشترك في الدراسة 40 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما، يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتناولوا تفاحتين كبيرتين لمدة 8 أسابيع، ليقل مستوى الكوليسترول الضار لديهم بنسبة 4% تقريبا.

وتوصل فريق البحث لأن الأوعية الدموية باتت أكثر صحة وارتخاء، بعد تناول التفاح يوميا.

ويمكن لارتفاع الكوليسترول في الدم، أن يؤدي لانسداد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.