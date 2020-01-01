تسريبات تكشف مواصفات هواتف "شاومي" الجديدة (فيديو +صور)

رفعت شركة "شاومي" الستار عن هاتفيها "مي 10" و"مي 10 برو"، ولم تقم بذكر أي تفاصيل أخرى، عدا أن هاتفها "مي 10" سيتمتع بمعالج " Snapdragon 865".

بينما أظهرت التسريبات المزعومة الجديدة، أن "مي 10" سيتمتع بشاشة " OLED" مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما أن الهاتف مزود بكاميرا رباعية 60 ميغا بكسل وبمعدل تقريب 30 مرة. ويتمتع ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي بسرعة 30 واط، وشاحن لاسلكي عكسي 10 واط.

بينما سعره وصل إلى 3199 يوان (أي حوالي 460 دولار).

وعن مواصفات نسخة البرو منه، فإنه سيتمتع بنفس الشاشة ونفس المعالج ونفس البطارية، ويكمن الاختلاف في سرعة الشحن، حيث يدعم الشحن السلكي بسرعة 66 واط والاسلكي بسرعة 40 واط.

Xiaomi leaks: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Watch Color specifications https://t.co/bxo7VVMcxG pic.twitter.com/tmlDE1RT4R — vishal1 (@vishal185526203) January 1, 2020

​ولا يوجد أي معلومات حول ما إذا كانت نسخة البرو تدعم الشحن العكسي.

أما بالنسبة لسعر نسخة البرو فيبدأ من 3700 يوانا صينيا (حوالي 545.6 دولار).