بداية سعيدة لعام 2020... نادلة تحصل على "بقشيش" غير متوقع

تلقت نادلة تعمل في مطعم داخل بلدة صغيرة بولاية ميشيغان الأمريكية، مفاجأة سارة بحلول عام 2020.

وقالت النادلة دانييل فرانزوني، إن رجلا وزوجته دخلا المطعم وكانت الفاتورة 23 دولارا، إلا أنها عند تحصيلها للمبلغ فوجئت بأنهم تركوا بقشيش كبير وصل إلى 2020 دولار.

وأضافت صاحبة الـ31 عاما "أشياء من هذا القبيل لا تحدث لأشخاص مثلي. وجدت مكتوب على إيصال بطاقة الائتمان سنة جديدة سعيدة 2020 تحدي البقشيش".

Server at a small-town restaurant gets a $2,020 Happy New Year tip https://t.co/aS8ngJjQo5 pic.twitter.com/LRzpteieAT — CBS News (@CBSNews) January 1, 2020

وتنوي فرانزوني وهي أم تعيش في دار للمشردين، الاستعانة بالأموال لإعادة رخصة قيادتها، مضيفة "هم لا يعرفون مدى صعوبة ظروفي. فعلوا ذلك بدافع من قلبهم الطيب".

يذكر أن دانييل فرانزوني ذهبت إلى مطعم عقب نهاية عملها وتناولت الطعام وتركت 20.20 دولار بقشيش، معلقة "كان الأمر بمثابة رد لهذا العمل الطيب".