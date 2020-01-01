شاهد لحظة وفاة مغني على المسرح أمام جمهوره

توفي المغني البرازيلي، جوليان سيزار، حيث عانى من أزمة قلبية خلال تواجده على المسرح.

وكان صاحب الـ58 عاما، يغني في ولاية بارانا، جنوب البرازيل.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يوثق اللحظة التي سقط فيها المطرب، بينما حاول مسعفون إنعاشه دون جدوى.