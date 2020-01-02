رائدة فضاء "ناسا" تقارن مدينة روسية بالديناصور.. صور

نشرت رائدة الفضاء صورة لمدينة فولغوغراد الروسية في الليل، التقطت من الفضاء. وأرفقت المنشور بنص كتبت فيه أن هذه المدينة تشبه بقايا الديناصورات.
وقالت مائير: "إن أضواء هذه المدينة الروسية على طول نهر الفولغا تذكرني بالبقايا المتحجرة لديناصور".
To me, the lights of this Russian city along the Volga River appear like the fossilized remains of a dinosaur. My last goodnight post of the year seems fitting to be of a country where I spent much of 2019, Goodnight #Volgograd! #GoodnightFromSpace #HappyNewYear pic.twitter.com/X5HuMtaoMX— Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 31, 2019
جيسيكا مائير هي رائد الفضاء الأمريكي رقم 348. المرأة تبلغ من العمر 42 عامًا. وهي تعمل حاليا على محطة الفضاء الدولية.
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