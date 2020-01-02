غزال تهرب من نمر جائع وتترك رضيعها يواجه مصيره وحيدا... فيديو

انتشر مقطع فيديو لأنثى غزال تخلت عن طفلها المولود حديثا بعد أن هاجمهما نمر جائع، وبقي الغزال الصغير الذي لايستطيع الوقوف أمام نمر مفترس يواجه مصيره الأخير.

ووثق مقطع الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل أنثى غزال هربت خوفا من النمر الجائع بعد ولادتها بدقائق، فكانت المفاجأة أن النمر عندما رأى الأم تهرب وتترك صغيرها قام بملامسته ومداعبته بدلاً من افتراسه.

هربت انثى الغزال وتركت ابنها يواجه الموت

هربت وتركت ابنها الجديد يواجه "ذكر" النمر الذي كان حنونا على طفلها .

ولم تفكر الام إلا في نفسها

مهما بلغت الأنثى من مراتب فلن تصل لمرحلة التضحيه بالنفس مثل(الرجل)حقيقه👍🏻

pic.twitter.com/2hVOjGsZtH — emaraty (@BlEmaraty) December 31, 2019

وأظهر مصور الفيديو بعد فترة من الزمن أن هذا الغزال كبر في أحضان النمر الذي رعاه بدلاً من أمه.