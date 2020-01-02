أزمة عمرها 7 سنوات... سبب منع بهاء سلطان من الغناء في مصر

أثارت الإعلامية المصرية إسعاد يونس، ضجة بعد حديثها مع المطرب بهاء سلطان بشأن خلافه مع المنتج نصر محروس.

وخلال استفاضة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، المطرب المصري، بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي إم سي"، وجهت رسالة للمنتج الغنائى نصر محروس، بشأن خلافه مع المطرب بهاء سلطان.

إسعاد يونس بتذل نفسها عشان واحد اقل مايُقال عنه انه قذر اسمه نصر محروس

كمية الانكسار في عين بهاء سلطان طول الفتره دي كلها وانه ضيع سنين من عُمر فنان ودفن صوت ميختلفش عليه اي حد ،

والله حتى لو اتصالحوا دي ف حد ذاتها كبيرة ولازم يتحاسب عليها الحيوان دا pic.twitter.com/BPKY8BEXqM — Samy Mahmoud ⍟ (@SamyMa_official) January 1, 2020

وتصدر اسم المطرب المصري قائمة التريندات بموقع محركات البحث "غوغل"، تحت اسم بهاء سلطان.

وجاء ذلك بعدما قالت يونس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة أنا نفسى نفك الاشتباك خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق إحنا محتاجينه".

نداء مدام #إسعاد_يونس ليّه في برنامج #صاحبة_السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن #بهاء_سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه.

وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية. واتفقنا اننا هنتقابل قريب..

وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل. #نصر_محروس pic.twitter.com/qaE9HyxVuw — Nasr Mahrous (@NasrMahrous) January 1, 2020

بدأ الخلاف بين سلطان ومحروس، في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر "سلطان" رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفنى، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية، حتى تحدث عنها بهاء سلطان عام 2017، مع "صاحبة السعادة".

ربنا ما يحرمنا منك يا عم نصر

احترامي ليك كبير عشان انت اخر الرجال المحترامين في الوسط الفني كله ودا رايي

ارجوك انا من عشاق بهاءسطان وحرم كل دا من غير تواجد

بهاء انسان نبيل ومحترم وموهوب جدا#رجع_بهاء_يا_نصر_ارجوك

وداني باظت من المهرجانات والشغبي الي خرب عقول جيل كامل — ★ ค.ђ.๓.є.๔ ★ (@ayounis988) January 2, 2020

وخرج سلطان وقتها بتصريحات متلفزة، أكد فيها أنه "سجل في ألبوم "سيجارة" 14 أغنية، وصور واحدة منها في فيديو كليب، وانتهى منه كاملا منذ 3 سنوات، لكن بسبب العند ورغبات "نصر" لتجديد عقده، تفاقمت الأمور بينهما"، موضحا أنه حضر عدة جلسات مع المنتج للوصول إلى حل للمشكلة، والتي لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

وقال سلطان في تصريحات صحفية لجريدة "الوطن"، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه لا يقدر على طرح أي أعمال غنائية جديدة بسبب المشكلة القائمة بينه وبين المنتج نصر محروس، وشركة فري ميوزيك.

وتحدث خلال الاحتفال بعيد ميلاده في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أمنيته العودة للغناء من جديد، كما كان يفعل قبل 7 سنوات.

وتابع "نفسي أرجع أغني زي زمان، لكن القضايا بيني وبين المنتج نصر محروس منتهتش، وهي السبب الرئيسي في غيابي عن الفن.. لو طرحت أي عمل فني ورفعته على يوتيوب، ممكن المنتج يحذفه بكل سهولة".