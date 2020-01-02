تسجيل
14:20 02 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    بيانو

    أزمة عمرها 7 سنوات... سبب منع بهاء سلطان من الغناء في مصر

    © Sputnik . Владимир Песня
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104250/83/1042508388.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202001021043940829-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

    أثارت الإعلامية المصرية إسعاد يونس، ضجة بعد حديثها مع المطرب بهاء سلطان بشأن خلافه مع المنتج نصر محروس.

    وخلال استفاضة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، المطرب المصري، بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي إم سي"، وجهت رسالة للمنتج الغنائى نصر محروس، بشأن خلافه مع المطرب بهاء سلطان.

    وتصدر اسم المطرب المصري قائمة التريندات بموقع محركات البحث "غوغل"، تحت اسم بهاء سلطان.

    وجاء ذلك بعدما قالت يونس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة أنا نفسى نفك الاشتباك خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق إحنا محتاجينه".

    بدأ الخلاف بين سلطان ومحروس، في عام 2014، وقت طرحه ألبوم "سيجارة"، والذي لم يخرج إلى النور بسبب الأزمة التي وصلت إلى المحكمة عام 2015، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وأقام المنتج المصري دعوى قضائية ضد سلطان، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليون دولار؛ ليقرر "سلطان" رفع دعوى قضائية ضد المنتج الفنى، لتظل الأزمة بين الثنائي دون حكم قضائي أو حديث بالبرامج التلفزيونية، حتى تحدث عنها بهاء سلطان عام 2017، مع "صاحبة السعادة".

    وخرج سلطان وقتها بتصريحات متلفزة، أكد فيها أنه "سجل في ألبوم "سيجارة" 14 أغنية، وصور واحدة منها في فيديو كليب، وانتهى منه كاملا منذ 3 سنوات، لكن بسبب العند ورغبات "نصر" لتجديد عقده، تفاقمت الأمور بينهما"، موضحا أنه حضر عدة جلسات مع المنتج للوصول إلى حل للمشكلة، والتي لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

    وقال سلطان في تصريحات صحفية لجريدة "الوطن"، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه لا يقدر على طرح أي أعمال غنائية جديدة بسبب المشكلة القائمة بينه وبين المنتج نصر محروس، وشركة فري ميوزيك.

    وتحدث خلال الاحتفال بعيد ميلاده في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن أمنيته العودة للغناء من جديد، كما كان يفعل قبل 7 سنوات.

    وتابع "نفسي أرجع أغني زي زمان، لكن القضايا بيني وبين المنتج نصر محروس منتهتش، وهي السبب الرئيسي في غيابي عن الفن.. لو طرحت أي عمل فني ورفعته على يوتيوب، ممكن المنتج يحذفه بكل سهولة".

    انظر أيضا:

    سر امتناع محمد منير عن الغناء في رأس السنة
    هيفاء وهبي تتمنى الغناء في هذا البلد العربي
    عزيزة جلال تعود إلى الغناء بحفل في السعودية
    أحلام تكشف عن مهنتها قبل احتراف الغناء... فيديو
    هجوم على كاظم الساهر بعد اعتذاره عن الغناء في "موسم الرياض"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    أفضل تطبيقات أندرويد في 2019
    أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك