رغم الأحوال الجوية السيئة... طيار ينفذ هبوطا مذهلا في مطار بريستول... فيديو

نفذ طيار تابع لشركة الخطوط الجوية البريطانية "توي"، هبوطا مميزا في مطار بريستول، رغم الأحوال المناخية العاصفة التي سادت في مقاطعة سمرست الشمالية في المملكة المتحدة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية حرفية عالية من قائد طائرة "بوينغ 200-757" أثناء عملية هبوطه في مطار بريستول.

Pilot lands plane sideways in heavy crosswinds at Bristol Airport 👏✈️ pic.twitter.com/ReZK5yMyZ5 — The Sun (@TheSun) January 2, 2020

وكانت الرياح قوية لدرجة جعلت الطائرة تتأرجح يمينا ويسارا في رؤية صعبة جدا بسبب الأمطار، فقام الطيار بالإنحراف والهبوط بشكل مائل حتى وصول الطائرة بسلام أدارها بشكل مستقيم على المدرج.