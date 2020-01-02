إذا كنت تعاني هشاشة العظام... إليك هذه الأغذية

كشفت مجلة "ميس كيرا" عن مجموعة متنوعة من الأغذية تعتبر مصادر أساسية للكالسيوم وعناصر أخرى ضرورية للعظام على غرار البيض ومختلف منتجات الألبان، التي تعتبر من بين أبرز مصادر الكالسيوم.
سمك السردين
يحتوي السردين والسلمون على فوائد لا تعد ولا تحصى، أبرزها ثرائهما بفيتامين د والكالسيوم المهم لصحة وقوة العظام، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يعزز صحة القلب.
فول الصويا
يعد فول الصويا من المصادر الغنية للبروتين والكالسيوم، وإذا كنت لا تستهلك ما يكفي من منتجات الألبان، فيمكنك الاعتماد على فول الصويا وإضافته لنظامك الغذائي للحصول على ما يكفي من الكالسيوم.
العسل الأسود
اللوز والكاجو
للمكسرات بمختلف أنواعها فوائد صحية عديدة، وفيما يتعلق باللوز، فحفنة منه تحتوي على 75 ملغ من الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين، كما يحتوي الكاجو على نسبة عالية من فيتامين K الهام للعظام جنبا إلى جنب مع الكالسيوم والماغنيسيوم.
الخوخ أو البرقوق المجفف
البطاطا الحلوة
بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تتميز البطاطا الحلوة بفوائدها الصحية، وخاصة ثراءها بالكالسيوم الذي يساعد في تحييد بعض الأحماض التي تسهم في استنزاف صحة العظام.
عيش الغراب
يعد عيش الغراب وخاصة المعرض لأشعة الشمس الطبيعية أو الأشعة فوق البنفسجية، غنيا بمستويات هائلة من فيتامين د المهم لتقوية وتعزيز صحة العظام.
عصير الطماطم
يعد هذا العصير مصدر غني بفيتامينات سي و A و K، كما يحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم، ما يجعل كوبا واحدا من عصير الطماطم بمثابة جرعة دسمة وصحية لعظامك.
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