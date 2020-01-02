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15:53 02 يناير/ كانون الثاني 2020
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    إذا كنت تعاني هشاشة العظام... إليك هذه الأغذية

    © Sputnik . Виталий Аньков
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    يحتاج الجسم يوميا إلى مواد طبيعية غنية بمختلف الفيتامينات للحفاظ على سلامته وأداء مختلف الوظائف، كما تحتاج العظام إلى البروتينات والكالسيوم خاصة مع التقدم في السن لمقاومة هشاشة العظام.

    كشفت مجلة "ميس كيرا" عن مجموعة متنوعة من الأغذية  تعتبر مصادر أساسية للكالسيوم وعناصر أخرى ضرورية للعظام على غرار  البيض ومختلف منتجات الألبان، التي تعتبر من بين أبرز مصادر الكالسيوم.  

    سمك السردين

    يحتوي السردين والسلمون على فوائد لا تعد ولا تحصى، أبرزها ثرائهما بفيتامين د والكالسيوم المهم لصحة وقوة العظام، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يعزز صحة القلب.

    فول الصويا

    يعد فول الصويا من المصادر الغنية للبروتين والكالسيوم، وإذا كنت لا تستهلك ما يكفي من منتجات الألبان، فيمكنك الاعتماد على فول الصويا وإضافته لنظامك الغذائي للحصول على ما يكفي من الكالسيوم.

    العسل الأسود

    فواكه
    © flickr.com / Michael Caven
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    يُعرف أيضا باسم دبس السكر، وبالإضافة إلى استخدامه كبديل للسكر والمحليات الاصطناعية في الكعك وغيره من حلويات، يتميز العسل بثرائه بالكالسيوم جنبا إلى جنب مع الحديد والماغنيسيوم والعديد من الفيتامينات أيضا.

    اللوز والكاجو

    للمكسرات بمختلف أنواعها فوائد صحية عديدة، وفيما يتعلق باللوز، فحفنة منه تحتوي على 75 ملغ من الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين، كما يحتوي الكاجو على نسبة عالية من فيتامين K الهام للعظام جنبا إلى جنب مع الكالسيوم والماغنيسيوم.

    الخوخ أو البرقوق المجفف

    سمك
    © Photo / Pixabay/JirkaF
    مكون "سحري" لا ينتجه الجسم البشري قادر على إنقاذ حياتك
    يتميز الخوخ أوالبرقوق المجفف بأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K، الذي يساعد في الحماية من الهشاشة عامة، وخاصة لدى السيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

    البطاطا الحلوة

    بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة، تتميز البطاطا الحلوة بفوائدها الصحية، وخاصة ثراءها بالكالسيوم الذي يساعد في تحييد بعض الأحماض التي تسهم في استنزاف صحة العظام.

    عيش الغراب

    يعد عيش الغراب وخاصة المعرض لأشعة الشمس الطبيعية أو الأشعة فوق البنفسجية، غنيا بمستويات هائلة من فيتامين د المهم لتقوية وتعزيز صحة العظام.

    عصير الطماطم

    يعد هذا العصير مصدر غني بفيتامينات سي و A و K، كما يحتوي على الماغنيسيوم والكالسيوم، ما يجعل كوبا واحدا من عصير الطماطم بمثابة جرعة دسمة وصحية لعظامك.

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    الكلمات الدلالية:
    أغذية, بروتينات, الكالسيوم, هشاشة العظام
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