هيلاري كلينتون تصبح أول امرأة تعين مستشارة في جامعة كوينز الأيرلندية

وأصبحت كلينتون أول امرأة تتولى هذا الدور بالجامعة التي تأسست قبل 175 عاما.
Secretary #HillaryClinton will serve as @QUBelfast’s new Chancellor, for a period of five years, with effect from 1 January 2020.— Queen's University Belfast 🎓 (@QUBelfast) January 2, 2020
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وزارت كلينتون بلفاست عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013 لدعم اتفاق سلام الجمعة العظيمة الهش الذي أبرم في عام 1998 وساعد زوجها بيل كلينتون في التوسط فيه، وأنهى الاتفاق بشكل كبير عنفا استمر 30 عاما بين القوميين الكاثوليك الساعين للاتحاد مع أيرلندا والوحدويين البروتستانت الذين كانوا يريدون بقاء أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.
وقالت كلينتون في بيان "إنه لشرف عظيم أن أصبح مستشارة لجامعة كوينز، وهي مكان أكن له إعجابا شديدا وطورت علاقة قوية معه على مر السنين".
ووفقا لجامعة كوينز فإن الدور الذي ستضطلع به كلينتون خلال السنوات الخمس المقبلة، يشمل المشاركة في رئاسة اجتماعات لأعضاء كبار بالجامعة، والقيام بدور سفيرة ومستشارة لها.
يذكر أن كلينتون البالغة من العمر 72 عاما، هي زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكانت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016، والتي خسرت فيها أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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