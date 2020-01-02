ميريام فارس تشعل حفلها في الأردن بما فعلته مع أحد المعجبين فوق المسرح... فيديو

أشعلت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، أجواء حفلها الغنائي، الذي أحيته في ليلة رأس السنة بالأردن، بسبب ما فعلته مع أحد معجبيها على خشبة المسرح.

وأثناء تقديم وصلتها الغنائية، صعد أن معجبي ميريام فارس على المسرح، وحاول تقليد رقصتها، فقالت له: "تريد أن تتحداني في الرقص، أرقص أنت من تحت وأنا من فوق".

لكن، قام الشاب في المقابل، بالجلوس على الأرض، لتضحك الفنانة اللبنانية، وتؤكد له أن هذا ليس مقصدها.

View this post on Instagram 💃💃💃💃 #MyriamFaresInJordan By @themyriamees A post shared by MF ❤ (@soso_myriam) on Jan 1, 2020 at 12:48pm PST

من ناحية أخرى، تستعد ميريام فارس لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمتنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، وسيشاركها في الحفل الفنانة المصرية أنغام والفنان الكويتي عبد الله الرويشد.

يشار إلى أن ميريام فارس أحيت في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أول حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم الرياض"، ولم يكن مصرحا لها بالرقص على المسرح، إلا بهز رقبتها.