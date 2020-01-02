سعد لمجرد يفصح عن مهنته قبل شهرته في مجال الفن... صور

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورا من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" للمهنة التي كان يمارسها قبل احترافه الفنّ.

وعمل سعد في مجال البناء، حيث ظهر وهو بصدد رصّ الأحجار باستخدام المواد المخصصة للبناء، وكتب "هذا أول عمل زاولته خلال تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان سعد قد أحيا حفلا ناجحا منذ أيام في السعودية بمناسبة موسم الرياض بعد انقطاع دام 3 سنوات عن جمهوره.