نصر محروس يفاجئ عشاق بهاء سلطان بعرض جديد لإنهاء الأزمة

قدم المنتج الفني المصري، نصر محروس، اليوم الخميس، عرضا للمطرب المصري، بهاء سلطان، وذلك بعد فاجأ جمهوره بإعلان قرب نهاية خلافه معه، الممتد إلى 8 سنوات.

وكتب في بيان له، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سعدت كثيرا بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس، والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان".

وتابع: "واستجابة إلي مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بأنني أحرص الناس جميعا علي إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بحهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأردف: "وما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه".

وواصل: "والأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل سوى أن تلجأ للقضاء وتطلب منه أن يستكمل تنفيذ التزاماته وأن يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتي تقدر فقط بـ25% لها ونسبة 75% له على أمل أن تعوض جزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له والتي يتكلف الواحد منها شاملا أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من 3 ملايين جنيه، وبالرغم من ذلك كله فإن الشركة استجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به، والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها الله يعلمها".

أضاف: "وفي النهاية ورغم كل ما حدث، فإن الشركة ترحب بمبادرة الفنانة إسعاد يونس، وتقول للفنان بهاء سلطان، أهلا بك في شركتك، والتي يشرفها بأن تظل كابن لها في حضنها، وهي تعدك وكما سبق وأن فعلت ألا تدخر جهدا أو مالا لتحقق كل ما تتمناه لنفسك، والأهم ما تتمناه الشركة لك بأن تحتل مكانتك الفنية المستحقة على قمة فن الغناء في مصر، بفضل ما تنوي الشركة بذله من جهد ومال في سبيل تحقيق ذلك، فإذا استجبت لدعوة "صاحبة السعادة" كما استجابت الشركة، فنحن أسعد الناس بذلك، وإذا رفضت فليس لنا سوى الانتظار حتى يقول القضاء كلمته، وينصف من له الحق".

وقال: "وأخيرا فإن الشركة فخورة بك مثلما فخرت بمن اكتشفت موهبتهم من قبلك تامر حسني ، و شيرين عبد الوهاب ، وخالد عجاج، وغيرهم من المشاهير اللذين سعدت بالتعاون معهم الكنج محمد منير، والأستاذ محمد فؤاد، وتذكر الشركة بأنها لم تقف أبدا ضد رغبة أي منهم ليستكمل مشواره الفني مع شركة أخري فكان ذلك بكل الود والاحترام المتبادل وقبل ذلك التزامهم جميعا بالوفاء بحقوق الشركة المادية والقانونية في عقودهم لها دون طمع أو استغلال ولا زالت العلاقة معهم جميعا قائمة على الود والاحترام".

واختتم نصر محروس بيانه اليوم قائلا: "وشكرا شكرا شكرا لـ"صاحبة السعادة" علي مبادرتها، وكل الشكر والاحترام والتقدير للجمهور العظيم الواعي، والذي يساند الحق ويتمنى الخير للجميع، مع تمنياتي لكم جميعا وللفنان بهاء سلطان ولصاحبة السعادة بكل الخير والنجاح والتوفيق".

وكانت إسعاد يونس، حاولت في برنامجها "صاحبة السعادة"، الثلاثاء، أن تحل الخلاف القائم بين بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، لتوجه رسالة إلى الأخير، هي "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، وإللى جاي مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".

وأردفت: "صوت بهاء ناقص في السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى". وختمت حديثها: "وحياة السنة الجديدة حرام الصوت ده يقعد في البيت".

وبدأ خلاف بهاء سلطان ونصر محروس، بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" لسلطان من قبل شركة محروس، لتنتقل لساحات المحاكم، إذ يطالب المنتج الشهير على إثرها بضرورة دفع الشرط الجزائي، وقيمته 1.5 مليون دولار، ليعترض سلطان ويقدم على رفع دعوة قضائية ضد محروس، لتستمر الأزمة بين الطرفين على مدار 8 سنوات.