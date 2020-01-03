"نيتفلكس" تكشف حقيقة إنتاجها مسلسل "الإسكندر الأكبر"

وأشارت في بيان رسمي صادر عنها، أن ما تم تداوله عن إنتاج الشبكة لمسلسل بعنوان "الاسكندر الأكبر" وتصويره في واحة سيوة غير صحيح، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأكدت الشبكة أن ليس لها أي علاقة بهذا العمل ومحتواه وفريق العمل الخاص به أو بإعلان تجارب الأداء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مسلسلي "ما وراء الطبيعة" و"أبلة فاهيتا".

يشار إلى أن "نيتفلكس" أعلنت مؤخرا عن انطلاق تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، من بطولة أحمد أمين، ومن إخراج عمرو سلامة، كما أعلنت في 23 ديسمبر/ كانون الأول عن إنتاجها مسلسل من بطولة الدمية الشهيرة المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا".