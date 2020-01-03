بعد غياب 5 سنوات... إليسا من جديد في الكويت رغم المرض... فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا على أرض المعارض بالكويت، بعد غياب دام لخمس سنوات.

وتفاجئ الجمهور بشكل اليد اليمنى للفنانة إليسا، التي أظهرت تضخم الورم، رغم أنها ملفوفة بشاش لمحاولة إخفائه، لكنها أزاحت الشاش أثناء تواجدها على المسرح.

وظهرت إليسا في مناسبات مختلفة وهي تغطي يدها في المسرح، أو تُخفيها في الصور، غير أنه في كل مرة تُثير قلق الجمهور وتنهال التساؤلات عليها بشأن صحة يدها.

وقدمت إليسا عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة في حفلها بالكويت كان من بينها: " كرهني"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، و"نفسي أقوله"، وغيرها.

وعلى حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" شكرت إليسا جمهورها من خلال فيديو يختصر أبرز لحظات هذه الليلة علقت عليه "شكرا الكويت استمتعت بالأداء أمام جمهور رائع، لازلت أشعر بالطاقة الإيجابية".