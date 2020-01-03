بعد غياب 5 سنوات... إليسا من جديد في الكويت رغم المرض... فيديو

وتفاجئ الجمهور بشكل اليد اليمنى للفنانة إليسا، التي أظهرت تضخم الورم، رغم أنها ملفوفة بشاش لمحاولة إخفائه، لكنها أزاحت الشاش أثناء تواجدها على المسرح.
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إستقبال اليسا بالورود عند وصولها للكويت ♥️♥️ سلامة أيدك إليسا 💔 . . . . . . . . . . . . #اليسا #elissa #Elissakh #Elissazkh #Elissa #Elissakh #اكسبلور #elissaians #نانسي #اغاني #ملكة_الاحساس #nnn #syria #elissa #music #mbcthevoice #اليسا #سناب #iraq #mbc1 #mood #elissaianworld #elissaclub #ملكة_المشاعر #egypt #moodelissa #lebanon #شيرين #شيرين_عبدالوهاب #دعم #متابعين #اكسبلور_العراق_السعوديه_الاردن_ايران_الكويت_طق_لايكات_كومنت_يلاا💙 #الكويت #Kuwait
وظهرت إليسا في مناسبات مختلفة وهي تغطي يدها في المسرح، أو تُخفيها في الصور، غير أنه في كل مرة تُثير قلق الجمهور وتنهال التساؤلات عليها بشأن صحة يدها.
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ما يليق الورد إلا للورد🌼😍 @elissazkh . . . . . . . . . #اليسا #elissa #Elissakh #Elissazkh #Elissa #Elissakh #اكسبلور #elissaians #نانسي #اغاني #ملكة_الاحساس #nnn #syria #elissa #music #mbcthevoice #اليسا #سناب #iraq #mbc1 #mood #elissaianworld #elissafans #elissaclub #ملكة_المشاعر #egypt #moodelissa #lebanonشيرين_عبدالوهاب #دعم #متابعين #اكسبلور_العراق_السعوديه_الاردن_ايران_الكويت_طق_لايكات_كومنت_يلاا💙
وقدمت إليسا عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة في حفلها بالكويت كان من بينها: " كرهني"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، و"نفسي أقوله"، وغيرها.
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#إليساا : أنا عندي ألبومين مش مغنيتهم بالكويت🤩❤️ . . . . . . . . . #اليسا #elissa #Elissakh #Elissazkh #Elissa #Elissakh #اكسبلور #elissaians #نانسي #اغاني #ملكة_الاحساس #nnn #syria #elissa #music #mbcthevoice #اليسا #سناب #iraq #mbc1 #mood #elissaianworld #elissafans #elissaclub #ملكة_المشاعر #egypt #moodelissa #lebanonشيرين_عبدالوهاب #دعم #متابعين #اكسبلور_العراق_السعوديه_الاردن_ايران_الكويت_طق_لايكات_كومنت_يلاا💙
وعلى حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" شكرت إليسا جمهورها من خلال فيديو يختصر أبرز لحظات هذه الليلة علقت عليه "شكرا الكويت استمتعت بالأداء أمام جمهور رائع، لازلت أشعر بالطاقة الإيجابية".
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