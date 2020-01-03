مع مطلع 2020... "سامسونغ" تعلن رسميا عن هاتفين جديدين اقتصاديين

بعد أسابيع من التسريبات والشائعات، كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أولى مفاجآتها لعملائها، في مطلع العام الجديد 2020، وهي عبارة عن هاتفين ذكيين اقتصاديين.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، عن هاتفي "غلاكسي إس 10 لايت" و"نوت 10 لايت"، وهما نسخ اقتصادية خفيفة من هاتفي "غلاكسي إس 10" الذي طرح في مطلع 2019، و"غلاكسي نوت 10" الذي أطلق في صيف 2019.

وعلى الرغم من عدم إفصاح "سامسونغ" عن أسعار الهاتفين الجديدين، إلا أنها اكتفت بالتصريح عبر موقعها "أنها هواتف تضم مميزات متطورة وأسعار معقولة".

ويحتوي هاتف "غلاكسي إس 10 لايت"، معالجا ثماني "سنابدراغون 855" من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت.

New Samsung Galaxy Note10 Lite and Galaxy S10 Lite got announced today

Looks like fun

Doesn't drop any of the cameras and keeps the AMOLED display pic.twitter.com/YAb2QUtv40 — UPMega5 (@UPMega5) January 3, 2020

ويقدم الهاتف 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابكسل للرئيسية، مع فتحة عدسة f/2.0، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميغابكسل للتصوير القريب Macro، مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

بينما يمتاز هاتف "نوت 10 لايت" أنه أول هاتف من " سامسونغ " يدعم تقنية التثبيت البصري الجديدة "Super Steady OIS"، التي يقال إنها توفر تثبيتا أفضل مما توفره الهواتف الرائدة.

ولأنه ينتمي إلى سلسلة "غلاكسي نوت"، فإن هاتف "نوت 10 لايت" يأتي مصحوبا مع القلم الإلكتروني "S Pen"، مع دعم تقنية "Air Command".

ولم تكشف الشركة عن مواصفات معالج الهاتف، ولكنها قالت إنه ثماني النوى بمعمارية 10 نانومتر بتردد 2.7 غيغاهرتز، أما ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، فهي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 غيغابايت.

وتختلف الكاميرات الخلفية الثلاث لهذا الهاتف عن كاميرات "غلاكسي إس 10 لايت" من ناحية الدقة، إذ تأتي كل كاميرا بدقة 12 ميغابكسل، ولكنها تختلف في فتحة العدسة، فهي f/1.7 للرئيسية، و f/2.2 للثانية، و f/2.4 للثالثة.

ولم توفر شركة "سامسونغ" عبر موقعها الرسمي أي معلومات حتى الآن، بشأن أسعار هاتفي "غلاكسي إس 10 لايت" و"غلاكسي نوت 10 لايت"، أو تواريخ طرحهما، أو حتى الأسواق التي سيتم بيعها فيها.

ويأتي إعلان "سامسونغ" الرسمي عن هاتفيها الجديدين، قبل أيام من انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2020"، المقرر انعقاده في الفترة من 7 إلى 10 يناير / كانون الثاني المقبل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.