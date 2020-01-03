دراسة ألمانية تكشف أفضل السبل للتخلص من دهون البطن

كشف الباحث في جامعة غيسن الألمانية مايكل ديشبيغل الطريقة المثلى للتخلص من دهون البطن نهائيا.

ونصح الباحث باتباع صيغة "2 + 2 + 4" والتي تتلخص بممارسة تمارين رياضية تعتمد على قوة تحمل متوسطة ​​الكثافة، وتمارين منخفضة الكثافة لمدة يومين على التوالي، واتباع حمية غذائية خلالهما.

ووفقا له، فإن هذا النوع من التمارين الرياضية يحسن عملية الأيض، ويساعد على حرق الدهون.

كما أشار ديشبيغل إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي والحد من تناول السعرات الحرارية الزائدة خلال هذه الأيام الأربعة من التدريب النشط.

وفي المقابل سمح الخبير بأخذ استراحة من ممارسة الرياضة والحمية الغذائية في الأيام الثلاثة الأخرى من كل أسبوع.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 150 شخصا لمدة 12 أسبوعا، تناقص محيط الخصر بمقدار 5 سم.