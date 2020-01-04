شاهد.. عملية إنقاذ معقدة لكلب علق في أنبوب حديدي

وتم الاستعانة بطاقم إنقاذ مخصص لمثل هذه الحالات، حيث قاموا في البداية بقطع جزء من الأنبوب الحديدي.

عقب ذلك، لجأ الطاقم لوضع مادة كيميائية غير مضرة على رأس الجرو، الهدف منها أن تسهل عملية انزلاقه من فوهة الأنبوب، وهو ما حدث بالفعل ليتم إنقاذه.