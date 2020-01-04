تطوير تطبيق للتعارف عبر الحمض النووي

طور جورج تشرش من كلية الطب بجامعة هارفارد، تطبيقًا للتعارف عن طريق الهواتف المحمولة استنادًا إلى التحليل الجيني للشركاء المحتملين.

ووفقا لصحيفة "سي بي سي نيوز"، فإن التطبيق سيقوم بمعالجة معلومات الحمض النووي، ومن ثم البحث عن الطفرات ومقارنتها مع طفرات أخرى، إن وجدت.

وأعلن المطور أن هذه الطريقة تمكننا من التعرف على مدى احتمال إصابة أطفال الأزواج في المستقبل بأمراض خطيرة. وأكد عالم الوراثة أن التطبيق، أولا وقبل كل شيئ، يراقب أكثر الأمراض خطورة، فعلى سبيل المثال أمراض الجهاز العصبي المركزي النادرة والمميتة مثل داء تاي ساكس (مرض وراثي نادر) يسبب الموت للطفل في سن مبكرة (3 – 4 سنوات)، ويصاب به الطفل فقط عندما يحل كلا الوالدان الطفرة الجينية.

وأضاف العالم أنه لا يجب الخوف من تطبيقه على أنه سيقف حاجزا أمام العلاقات الطبيعية بين الأفراد، حيث أكد أن 95% من مستخدمي التطبيق لديهم كل الفرص للتوافق التام.