حدث غريب... عاصفة من الأعشاب الجافة تبتلع السيارات... صور وفيديو

حاصرت عاصفة هائلة من الأعشاب الجافة السيارات على الطرق السريعة في مدينة واشنطن الأمريكية وتسببت في إقاف حركة المرور وفقدان بعض السيارات.

وحوصر العديد من سكان العاصمة الأمريكية في سياراتهم ليلة رأس السنة، عندما حملت رياح قوية غابة كاملة من الأعشاب الجافة لتقطع الطريق السريع في العاصمة وتتسبب في توقف حركة السير.

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE — Trooper C. Thorson (@wspd3pio) January 1, 2020

وغاصت العديد من الشاحنات والسيارات في أعماق الأعشاب المظلمة، مما جعلها تتوقف عن الحركة ليحاصر الركاب في داخلها.

وتكدست أكوام الحشائش التي يتراوح ارتفاعها ما بين 20 إلى 30 قدما في بعض الأماكن، مانعة حوالي 240 سيارة تقريبا على مسافة ميل من التحرك.

We’re still working on clearing the roadway with @WSDOT_East . We are unsure when the roadway will be opened. Tumbleweeds are piled 20-30 feet in places. S.C. pic.twitter.com/zFbA3luscg — Trooper C. Thorson (@wspd3pio) January 1, 2020

وعملت أطقم من وزارة النقل في واشنطن طوال الليل للمساعدة في تنظيف الطريق. وقالت إن الطريق أغلق لمدة 10 ساعات تقريبا وأعيد فتحه حوالي الساعة 4:30 من صباح يوم الأربعاء.

وتم العثور على سيارة غارقة في الأعشاب لكن صاحبها قد تركها ولم يسجل حدوث أي وفيات، بحسب "سي إن إن".