25 فيلما لا تفوت مشاهدتها في صالات السينما خلال 2020... فيديو

أبطال خارقين.. إعادات سينمائية.. رعب.. حركة وأكشن، هي ملامح تختصر خريطة 2020 السينمائية، التي تحمل في جعبتها أفلاما ترضي كافة الأذواق والأعمار، ومن بطولة أبرز نجوم هوليوود، وذلك للمنافسة على حصد أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، وكذلك المنافسة في موسم الجوائز.

يناير 2020

"The Grudge"

تعود أفلام الرعب الشهيرة بذات الاسم في 2020، من خلال إعادة جديدة يتم طرحها في 3 يناير/ كانون الثاني، والتي تدور فكرتها الأساسية حول منزل مسكون بالأشباح والأرواح المشبعة بالكره والضغينة.

وكانت عرضت أفلام "The Grudge" لأول مرة في أعوام 2004 و2006 و2009، ولعب بطولة الفيلم الأول، الممثلة الأمريكية، سارة ميشيل غيلر.

"Dolittle"

يجسد الممثل الأمريكي، روبرت داوني جونيور، بطل أفلام "الرجل الحديدي" و"أفنجرز"، في الفيلم شخصية طبيب يمتلك مقدرة على التحدث إلى الحيوانات والتواصل معها، وسيطرح الفيلم في 17 يناير.

فبراير 2020

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

إذا انجذبت إلى شخصية الفتاة المجنونة والخارجة عن القانون "هارلي كوين"، حبيبة "الجوكر"، في فيلم "Suicide Squad" من إنتاج عام 2016، فها هي فرصتك لمشاهدتها في فيلم كامل عنها، سيطرح في 7 فبراير/ شباط.

وشخصية "هارلي كوين" مستوحاة عن قصص "دي سي" الهزلية.

"The Invisible Man"

تطرح شركة "يونيفرسال بيكتشرز" في 2020 إعادة لواحد من أشهر كلاسيكيات الرعب الخاصة بها، وهي شخصية "الرجل الخفي"، الذي يتناول عقار محدد يجعله خفيا، ويفقد السيطرة على نفسه، ويرتكب على إثره العديد من الجرائم.

وتلعب بطولة الفيلم، الذي سيطرح في 28 فبراير، الممثلة الأمريكية، إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني الشهيرة "The Handmaid's Tale".

مارس 2020

"A Quiet Place Part 2"

يطرح في 20 مارس/ آذار، جزء ثاني من فيلم الرعب، الذي طرح جزئه الأول في 2018، ويروى في إطار خيالي تعرض العالم لغزو من جانب كائنات متوحشة تنقض على سكانها في حال أن أصدروا ضوضاء، وهو من بطولة إميلي بلانت.

"Mulan"

بعد أن طرحت "ديزني" نسخا حية من أفلاما الشهيرة "علاء الدين" و"الجميلة والوحش" و"الأسد الملك" و"سندريلا"، تعود الشركة في 27 مارس لطرح فيلما عن واحد من أشهر أميراتها، وهي "مولان" الصينية.

أبريل 2020

"No Time to Die"

يعود العميل السري البريطاني الشهير "جيمس بوند" إلى شاشة السينما مجددا، في مغامرة جديدة، ستعرض في صالات السينما في 8 نيسان/ أبريل.

ويحمل الفيلم "No Time to Die" رقم 25 في سلسلة أفلام "بوند"، كما أنه من المفترض أن يشهد المشاركة الأخيرة للممثل البريطاني، دانييل كريغ" في السلسلة، بعد أن ظل يجسد الشخصية منذ عام 2006.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل من أصول مصرية، الحائز على جائزة الأوسكار، رامي مالك.

مايو 2020

"Black Widow"

رضخت شركة "مارفل" للقصص المصورة لنداء معجبيها، وقررت أن تطرح فيلما كاملا عن واحد من أحب أبطالها، وهي العميلة السرية "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"بلاك ويدو" أو "الأرملة السوداء"، التي شاركت في أفلام "أفنجرز"، وتعرف بمهاراتها القتالية وإجادتها للأسلحة النارية.

وتستمر الممثلة الأمريكية الشهيرة، سكارليت جوهانسون في تجسيد شخصية "بلاك ويدو"، ولكنها هذه المرة تلقي ظلالا على أصولها.

وسيطرح فيلم "Black Widow" في الأول من مايو/ أيار.

"Legally Blonde 3"

تعود الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسون، إلى بطولة واحد من أشهر أفلامها على الإطلاق، وتجسد فيه دور الشقراء الحسناء التي تمتهن المحاماة.

ومن المقرر طرح الجزء الثالث من "Legally Blonde" في 8 مايو.

"Fast & Furious 9"

سيكون عشاق أفلام مطاردات السيارات على موعد في 22 مايو مع جزء تاسع وجديد من السلسلة المحققة لأعلى الإيرادات في شباك التذاكر.

يونيو 2020

"Wonder Woman 1984"

تطل البطلة الخارقة "واندر وومان" من قصص "دي سي" الهزلية على معجبيها من جديد، في جزء ثاني من مغامراتها، في 5 يونيو/ حزيران.

"Top Gun: Maverick"

يعود الممثل الأمريكي، توم كروز، إلى واحد من أشهر شخصياته السينمائية، الطيار الجامح "مافريك"، في جزء ثاني من فيلم "Top Gun"، الذي عرض في عام 1985، وكان من أسباب صنع نجوميته في هوليوود.

وسيطرح الفيلم في 26 يونيو.

يوليو 2020

"Minions: The Rise of Gru"

تعود شخصيات "مينيونز" المرحة والكوميدية في مغامرة سينمائية جديدة، في 3 يوليو/ تموز.

وشخصيات "مينيونز" مستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة "Despicable Me".

"Jungle Cruise"

تنافس "ديزني" في 2020 بفيلم آخر إلى جانب "مولان"، وهو "Jungle Cruise"، من بطولة دواين جونسون وإميلي بلانت، وتدور أحداثه في أجواء من المغامرة. وسيطرح الفيلم في 24 يوليو.

أغسطس 2020

"Bill & Ted Face the Music"

يعود الممثل الأمريكي الشهير، كيانو ريفز، للتعاون من جديد مع رفيقه، سامارا ويفنغ، من أجل إحياء شخصياتها من الثمانينيات، في جزء ثاني من أفلام الكوميديا والفانتازيا "بيل أند تيد بوغاس جورني".

وسيطرح الفيلم في 21 أغسطس/ آب.

سبتمبر 2020

"The Conjuring 3"

محبو أفلام الرعب الشهيرة سيكونوا على موعد مع جزء ثالث منه، في 11 سبتمبر/ أيلول.

"The King's Man"

جزء ثالث من أفلام الحركة والجاسوسة البريطانية، سيطرح في 18 سبتمبر، ولكن من دون أبطال أجزائه السابقين، وفي مقدمتهم كولين فيرث وتارون إيغرتون.

أكتوبر 2020

"Venom 2"

يعود الشرير من مجلات "مارفل" الهزلية للظهور مجددا في مغامرة سينمائية جديدة، سيتم طرحها في صالات السينما في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر في بطولتها، الممثل البريطاني، توم هاردي.

Venom 2 could see an R-rating after the commercial success of Joker. https://t.co/QQcHqqhsEU pic.twitter.com/kmTciTuelt — IGN (@IGN) December 6, 2019

"G.I. Joe: Snake Eyes"

جزء جديد من أفلام الحركة والمغامرة، المستوحاة عن مسلسل الكرتون الشهير في ثمانينيات القرن الماضي، ومن المقرر أن يطرح في 16 أكتوبر.

"Halloween Kills"

يعود القاتل المتسلسل "مايكل مايرز" في عيد الهالوين، بأحداث دموية جديدة، سيتم طرحها في صالات السينما في 16 أكتوبر.

Daily reminder that the sequel to Halloween (2018), "Halloween Kills" releases on October 16, 2020. pic.twitter.com/qEWWYy1QLy — Christopher (@ScienceNerd616) December 31, 2019

نوفمبر 2020

"Eternals"

الفيلم المنتظر من كافة عشاق مجلات "مارفل" الهزلية، وهو المفترض أن يحل بديلا عن سلسلة أفلام "أفنجرز" بعد عرض جزئه الأخير في 2019.

ويروي الفيلم، قصة مجموعة من الخالدين الذين يقطنون كوكب الأرض، ويتمتعون بصفات خارقة، ويلعب بطولة الفيلم أنجلينا جولي وكيت هارينغتون بطل مسلسل "صراع العروش" وسلمى حايك.

وسيطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

Kevin Feige teased Marvel Studios' first transgender role may debut in 'Eternals' — The as yet unnamed character will appear 'very soon, in a movie we’re shooting right now'



(via @NYFA, @independent | https://t.co/wTujFq3oqy) pic.twitter.com/QrS1IeAqHN — Fandom (@getFANDOM) January 2, 2020

"Godzilla V Kong"

تشهد صالات السينما في 20 نوفمبر، صراعا شرسا بين إثنين من أعتى وأشهر الوحوش في تاريخ السينما العالمية، وهما "غودزيلا" و"كينغ كونع"

Eat your vegetables and tune in to #Svengoolie! It’s King Kong v. Godzilla. pic.twitter.com/P1F3hxyA4v — MeTV (@MeTV) April 17, 2016

ديسمبر 2020

"The Croods 2"

تعود العائلة الطريفة والمرحة من العصر الحجري، في جزء ثاني ومغامرة جديدة في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

The 'Croods 2' release has been pushed back to 2018 https://t.co/hHN9PLD71D pic.twitter.com/NN5OLsyd9t — Variety (@Variety) August 10, 2016

"Tom & Jerry"

يطل القط والفأر الشهيران "توم وجيري" على الملايين من جمهورهما حول العالم، في فيلم يروي بداية الصراع بينهما، وذلك في 23 ديسمبر.

9. West Side Story



One of my favorite musicals of all time gets the Steven Spielberg treatment, and i cant be anymore excited. pic.twitter.com/pHOjDp6oSL — Charles Moss (Detective Cat is now in production!) (@MossAnimation) January 4, 2020

"West Side Story"

يقوم المخرج الأمريكي الشهير، ستيفن سبيلبرغ، بتقديم إعادة لرائعة الخمسينيات الموسيقية الشهيرة من القرن الماضي، "قصة الحي الغربي"، والتي سيتم طرحها في 18 ديسمبر.