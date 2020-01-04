أول صور وفيديو من حفل جورج وسوف في اللاذقية بمناسبة الكريسماس

وأحيا وسوف الحفل في 25 ديسمبر/ كانون الأول، بحضور العديد من محبيه ومعجبيه، الذين تفاعلوا مع أشهر أغنياته، القديم منها والحديث.

يشار إلى أن جورج وسوف، طالته شائعة وفاة في شهر ديسمبر، ليقوم بنفيها بل واستقبلها بسخرية، وذلك بنشره صورة كاريكاتورية له عبر "ستوري إنستغرام"، ووجه من خلالها رسالة إلى مطلق الشائعة: "لمخترع إشائعة إني مت بقلو: عبيب ألبي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطارد جورج وسوف شائعة الموت، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به قبل عدة سنوات، والتي تسبب بإصابته بشلل نصفي، لا يزال يواصل علاجه.