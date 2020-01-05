تفكك عجلة طائرة ركاب أثناء الإقلاع... فيديو

تُظهر لقطات الفيديو التي نشرها المستخدم Tom كيف تتسارع الطائرة على طول المدرج ثم تقلع، في هذا الوقت، وفي هذا الوقت تتفكك العجلتين على الهيكل الأيسر.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

ووفقًا لـ CBC، كان من المفترض أن تطير السفينة من مونتريال إلى ساجويناي، وكان على متن الطائرة 49 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم. وبعد الإقلاع، حلقت الطائرة لبعض الوقت من أجل استهلاك الوقود، ثم عادت إلى مطار مونتريال.ثم سافر الركاب إلى ساجوناي في رحلة أخرى، ولم يصب أحد.

في وقت سابق، قتل 5 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين في ولاية لويزيانا الأمريكية.