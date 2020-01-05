ميريام فارس: ولي العهد السعودي حقق حلمي... فيديو

أحيت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، أول حفل غنائي لها في صحراء المملكة العربية السعودية، أمس السبت، ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض".

وفي تصريحات لها على هامش الحفل، أعربت ميريام فارس لفضائية "روتانا" السعودية عن سعادتها البالغة لإحيائها الحفل، لافتة إلى أن هذه أول مرة تغني فيها بالصحراء، وأضافت أنها فكرة رائعة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

كما أشادت ميريام فارس بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه لم يجعل منطقة في المملكة إلا ونشر البهجة والفرحة بها، وأضافت أن دخولها إلى السعودية للغناء على أرضها كان حلما تحقق في ظل عهده.

وأقيم حفل ميريام فارس في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

شلون أنساك يا مدلل وأعوفك

فيك القلب ما ألومه يا من فدوة لهالعيون@myriamfares#سمرات_شتاء_الرياض#موسم_الرياض pic.twitter.com/Puxq2oLEdL — LBC (@LBC_TV) January 4, 2020

يشار إلى أن هذا هو ثالث حفل تحييه ميريام فارس في السعودية، بعد أن أحيت حفلين في شهر ديسمبر/كانون الأول، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكانت ميريام فارس أهدت الشعب السعودي، أحدث أغنياتها المصورة "حبيبي سعودي"، والذي يضم لقطات حصرية من أول حفل لها بداخل السعودية.