ميريام فارس: ولي العهد السعودي حقق حلمي... فيديو

وفي تصريحات لها على هامش الحفل، أعربت ميريام فارس لفضائية "روتانا" السعودية عن سعادتها البالغة لإحيائها الحفل، لافتة إلى أن هذه أول مرة تغني فيها بالصحراء، وأضافت أنها فكرة رائعة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.
كما أشادت ميريام فارس بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه لم يجعل منطقة في المملكة إلا ونشر البهجة والفرحة بها، وأضافت أن دخولها إلى السعودية للغناء على أرضها كان حلما تحقق في ظل عهده.
الفنانة #ميريام_فارس: "أول مرة بغني في الصحراء، وفعلاً فكرة رائعة من معالي المستشار" @myriamfares @Turki_alalshikh #سمرات_شتاء_الرياض #ميريام_فارس_في_السعودية pic.twitter.com/IWSlL5JrqT
— روتانا (@rotana) January 4, 2020
وأقيم حفل ميريام فارس في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
شلون أنساك يا مدلل وأعوفك
فيك القلب ما ألومه يا من فدوة لهالعيون@myriamfares#سمرات_شتاء_الرياض#موسم_الرياض pic.twitter.com/Puxq2oLEdL
— LBC (@LBC_TV) January 4, 2020
يشار إلى أن هذا هو ثالث حفل تحييه ميريام فارس في السعودية، بعد أن أحيت حفلين في شهر ديسمبر/كانون الأول، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وكانت ميريام فارس أهدت الشعب السعودي، أحدث أغنياتها المصورة "حبيبي سعودي"، والذي يضم لقطات حصرية من أول حفل لها بداخل السعودية.
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