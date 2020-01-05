إليسا تحيي اللبنانيين المقيمين في الكويت على "طريقتها الخاصة"

أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن سعادتها بإحياء الحفلات في الكويت بعد غياب دام 5 سنوات، وذلك في الحفل الذي أحيته هناك الجمعة.

وقالت مخاطبة الجمهور: "اشتقت للكويت ولشعبها المضياف بعد غياب دام 5 سنوات.. شكرا لمحبتكم أسعدتوني"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ثم تساءلت الفنانة الشهيرة بعدها عن عدد الجمهور اللبناني الحاضر للحفل، فضجت الصالة بالهتاف لكثرة العدد، فرحبت بهم على طريقتها الخاصة بأغنية "بحبك يا لبنان تتخلص الدني"، للمطربة اللبنانية فيروز.

وفي تصريحات لها على هامش الحفل، أكدت إليسا أن الجمهور في الكويت أصابها بحالة من "النوستالجيا" والحنين إلى الماضي، بعد استقبالهم لها بحفاوة بالغة على خشبة المسرح..

وعن أمنياتها للعام الجديد 2020، قالت: "أتمنى أن يعم الأمن والسلام كل العالم وعلى رأسهم لبنان الحبيب الذي سنبقى نحبه ونفديه بأرواحنا إلى آخر العمر".

وقالت عن تجربتها لرئاسة تحرير صحيفة "النهار" اللبنانية لعدد واحد: "باشرت مهام العمل لإطلاق عدد خاص واستثنائي لنشر عدد من القصص الإنسانية الحقيقية التي تحمل في جوانبها الأمل للقراء، وحقيقة هي تجربة فريدة استمتعت بها، وأعدكم بشيء مميز، وأتمنى أن يلاقي إعجابكم".

وحول تربعها على عرش الأغاني الأكثر تصدرا على موقع "يوتيوب" منذ عام 2012 وحتى الآن، علقت إليسا: "لا شيء أكثر سعادة من ذلك".