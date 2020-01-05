تفاصيل جديدة... سارق منزل نانسي عجرم هدد بدخول غرفة بناتها وزوجها قيد التحقيق

كشفت صحف لبنانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة، بشأن واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس، ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لإصابة نانسي عجرم، بعد تعرض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.