أول تعليق من نانسي عجرم بعد إصابتها ومقتل اللص الذي حاول سرقة منزلها... فيديو

أدلت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بأول تصريحات، بعد تعرضها للإصابة، ومقتل اللص الذي حاول سرقة منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وطمأنت المطربة الشهيرة جمهورها على حالتها الصحية، وشكرت كل من وقف إلى جانبها وسأل عنها.

وفي تصريحات لفضائية "إم تي في" اللبنانية، قالت نانسي عجرم" في البداية أود أن اطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير".

وأضافت أنها ليست على ما يرام الآن، ولا تستطيع أن تتحدث عن الواقعة.

وتعرضت نانسي عجرم لإصابة في قدمها، بعد تعرض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس، ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشاب السوري الذي حاول اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم والتي انتهت بمقتل السارق بعد محاولته إطلاق نار على نانسي وزوجها فادي الهاشم الذي تمكن من قتله.

هل تتخيّلون مدى الرعب الذي عاشته #نانسي_عجرم وبناتها لحظة إقتحام اللص وإشهاره للمسدس في وسط منزلها في ساعات الليل المتأخرة؟ إنه حادث كفيل ان يزرع الرعب في النفوس لفترة طويلة. وما قام به زوجها الدكتور #فادي_الهاشم بقتله اللص منتهى الشجاعة والبطولة في حماية أغلى ما يملك pic.twitter.com/d0tH4RVDlP — Mo_zewid (@MoZewid) January 5, 2020

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر عملية اقتحام اللص لفيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان بلبنان بغرض السرقة.

ويظهر في الفيديو اللص الملثم، وهو يدخل الفيلا من البوابة الخلفية، وعندما يقابله بعض العاملين في المنزل يشهر سلاحه في وجههم، مما يجبرهم على التنحي جانبا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.