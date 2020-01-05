إليسا تهاجم "العقول المريضة" دفاعا عن زوج نانسي عجرم

دافعت الفنانة اللبنانية إليسا عن طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد إقدامه على قتل اللص الذي اقتحم منزل عائلته وحاول أذيتهم.

ووصفت إليسا منتقدي زوج نانسي عجرم، أنهم "بلا ضمير أو ذوق"، وطالبتهم أن يخففوا من نظريات وتفسيرات، وأن يتابعوا المقطع المصور، الذي رصدته كاميرات منزل نانسي عجرم للص، أثناء اقتحامه المنزل، مؤكدة أنه يظهر كل الحقيقة".

وتابعت: "عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد على جنب، وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنه بسرعة، كلنا محلو منعمل نفس الشي".

لو هالكم شخص البلا ضمير وبلا ذوق بيخففو نظريات وحكي وبيشوفو هالفيديو اللي بيفرجي كل الحقيقة. عيب تلفيق الحكي بهيك ظروف، العقول المريضة تقعد عا جنب!وفادي الهاشم أنبل إنسان باللي عملو لحماية عيلتو ولازم يتم الإفراج عنو بسرعة. كلنا محلو منعمل نفس الشي. — Elissa (@elissakh) January 5, 2020

​وعلق عدد من الفنانين على واقعة محاولة سرقة منزل نانسي عجرم، إذ أعلنوا تضامنهم معها ومع زوجها، من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة، الذي غرد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الحمد لله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم، وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها".

وتابع: "الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الإنسان والوطن، حسنا فعل دكتور فادي بالدفاع عن عائلته، من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها".

الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة @NancyAjram وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها .الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن .

حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته..من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها — Ragheb Alama (@raghebalama) January 5, 2020

وغردت المطربة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها على "تويتر": "دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والأب يركض مثل المجنون، وهذا دفاع عن النفس وعن أطفال أبرياء مالهم اي ذنب، وبإذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبة بإذن الله".

دخل بيتهم مسلح وهدد بالقتل ودخل غرفه بناتها والاب يركض مثل المجنون وهذا دفاع عن النفس وعن اطفال ابرياء مالهم اي ذنب وباذن الله القضاء اللبناني عادل وراح يتجاوزون هالمصيبه باذن الله https://t.co/zqGG9hsmOP — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 5, 2020

​وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".