زوج نانسي عجرم يروي تفاصيل قتله للص المسلح... فيديو

تداولت محطات إخبارية عديدة، مقطع مصور يروي فيه، فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تفاصيل مواجهته للص المسلح الذي اقتحم منزلهما، وقتله على يده.

ويروي زوج نانسي عجرم عن اللص: "كان لا يحمل سلاحا في يديه، ويحمل حذاء نانسي، عندما صعد السلم سمعنا صوتا، وعندما رأيته أمامي حملت الكرسي، ليبادر هو برفع السلاح في وجهي، وطلب مني أن أترك الكرسي على الأرض".

وأضاف: "طلب مني أن أدخل إلى الغرفة وأعطيه نقودا، فأعطيته ما يريد، وسألني عن مكان الذهب وإلا سيؤذيني، وفي هذه اللحظة جاء العاملون بالمنزل ورفع عليهم السلاح، وحينما ذهبت لإحضار سلاحي جاء أحدهم وقال لي إنه توجه إلى غرفة بناتي، وحينها جن جنوني ووددت أن أقتله".

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وأضافت الوكالة: "لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار متبادل، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية".

وأصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، الطبيب فادي الهاشم، على إثر تبادل اطلاق النار بينه واللص، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.