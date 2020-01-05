حاكم الشارقة يعيد لمصر مئات القطع الأثرية النادرة

قامت مدينة إماراتية بإعادة 425 قطعة أثرية نادرة‎، إلى مصر، وذلك بعد خطوة مشابهة قامت بها العام الماضي.

وقال موقع "إرم نيوز" الإماراتي، اليوم الأحد، إن حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أعاد لمصر 425 قطعة أثرية مصرية نادرة من عصور مختلفة.

ولفت الموقع إلى أن القطع، التي وصلت إلى القاهرة، تعود إلى فترات زمنية مختلفة، وبينها تماثيل للآلهة المصرية المختلفة.

وأوضح أن تلك القطع الأثرية تضم توابيت خشب ملونة ومومياوات بشرية وحيوانية، مشيرا إلى أن إمارة الشارقة أعادت لمصر، العام الماضي، 345 قطعة أثرية تاريخية.